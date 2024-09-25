Константин Богомолов раскрыл истинную причину переименования Театра Виктюка

Минувшим летом в московских театрах произошли кадровые перестановки. Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка. Спустя месяц после назначения режиссер переименовал художественное учреждение в Театр-сцена «Мельников». Муж Ксении Собчак только сейчас пояснил, чем была вызвана эта необходимость.

Как пояснил Богомолов, имя Романа Виктюка связано с яркой стилистикой, которая не близка режиссеру. Театр под его руководством не может с ней ассоциироваться, заключил Константин. Худрук привел в пример ситуацию, в которой он бы пришел в «Театр мимики и жеста» и делал был там спектакли в психологической концепции.

Режиссер назвал Виктюка главным художником в яркой стилистике.

«Но зритель не должен быть обманут приходом в театр даже не имени, а просто „Романа Виктюка“ на спектакль, который к стилистике этого режиссера никакого отношения не имеет», — приводит его слова mk.ru.

В июле в Сети появилась петиция с требованием уволить Константина Богомолова с поста художественного руководителя Театра на Бронной и Театра Виктюка.