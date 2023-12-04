Похорошевшую Аллу Пугачеву заметили с двойняшками Лизой и Гарри в кафе на Кипре

Певица Алла Пугачева после отъезда из Израиля продолжает осваиваться на Кипре. Недавно ее заметили вместе с двойняшками Лизой и Гарри в одном из городских кафе. Причем выглядела Примадонна весьма неплохо. Об этом сообщает StarHit.

Уже больше года Алла Борисовна не живет в России. Она приняла решение забрать детей из элитной гимназии в Москве и перебраться к мужу за границу. Сначала они начали строить жизнь заново в Израиле, даже подыскали новый дом и престижную школу. Однако из-за нестабильной политической ситуации супруги вновь собрали чемоданы и улетели в Лимасол, где, по слухам, купили роскошные апартаменты.

Когда вернется и вернется ли в принципе звездное семейство в свой прежний коттедж – неизвестно. Сейчас шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) продолжает гастролировать, а его супруга сидит вместе с дочерью и сыном. По информации СМИ, от публики они не скрываются. Так, например, они отправились в кафе, где их и засняли поклонники. Пугачева о чем-то оживленно разговаривала с Лизой и Гарри и выглядела при этом хорошо. На ней была черная шляпа, золотое платье, а лицо и волосы выглядели ухоженными и здоровыми.

Напомним, что с момента отъезда Аллы Борисовны нередко появлялись слухи о ее плачевном состоянии. Якобы за границей у нее вновь обострились все болезни. Однако сама Примадонна это не подтверждала.

Ранее гитарист Аллы Пугачевой озвучил ее неожиданные планы.

*(Признан иноагентом на территории РФ)