Гитарист Пугачевой озвучил неожиданные планы Примадонны

Недавно Алла Пугачева вновь приехала в Россию. Ее появление на Родине вызвало бурю эмоций у соотечественников. Однако гитарист артистки Александр Левшин не видит ничего удивительного в поступках звезды.

Он уверен: жизнь певицы настроена на Россию и русский народ.

«Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется, — сказал Левшин в интервью mk.ru. — Она находится в полете. Алла — взрослый человек, сама решит. Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ».

Гитарист считает, что Примадонна приезжала в Россию для решения юридических и творческих задач. Больше всего его порадовала, что она побывала на звукозаписывающей студии в Твери. В свое время именно там записали хит «Позови меня с собой». Левшин отметил, что ему интересно послушать, какие песни там записала Пугачева.

Также он добавил, что не видит никакой странности в ее приезде.

Напомним, ранее мы писали, что олигархи с Рублевки недовольны словами Пугачевой о «холопах и рабах».