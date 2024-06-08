«Похорошела сквозь слезы и боль»: бросившая ЮрКисса Люся Чеботина заговорила о расставании

Люся Чеботина призналась, что всегда очень тяжело переживает расставания. Об этом певица рассказала в эфире передачи «Утро.ТНТ».

Каждый раз, когда девушка расстается с молодыми людьми, ее эмоции берут верх. При этом все свои переживания Чеботина отражает в музыке.

«Эта песня обо мне. Ведь в ней поется о том, как я похорошела сквозь слезы, боль, разочарование и предательство», – отмечает она.

При этом Люся Чеботина утверждает, что, несмотря на эмоциональный надрыв, такие тяжелые периоды в жизни только закаляют ее.

«Мне кажется, что все девочки, когда переживают те или иные негативные эмоции в отношениях, тем более абьюзивных, понимают, как это нас закаляет, делает сильнее, и помогает создать лучшую версию себя», – добавила артистка.

К тому же, по словам Чеботиной, спустя время после разрыва эмоции немного отступают и она начинает осознавать, как на самом деле благодарна человеку за все, что было между ними.

Напомним, в 2023 году Люся Чеботина рассталась с певцом ЮрКиссом. Молодых людей теперь связывают исключительно рабочие отношения.

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