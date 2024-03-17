«Похоронят в треугольном гробу»: Азамат Мусагалиев унизил Анастасию Волочкову в шоу «Звезды»

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в новом юмористическом шоу «Звезды» на телеканале НТВ и подверглась унижению на сцене. В частности, юморист Азамат Мусагалиев позволил себе несколько резких шуток в адрес танцовщицы.

«Вы вообще кого позвали? Вы чего позоритесь? Дальше кого позовете? Мухтара? Доминика Джокера? Кого?! Гоните ее обратно! Засуньте в пакет с Шаляпиным и выносите куда-нибудь! Вы ее соцсети видели? — обратился Мусагалиев к участникам команды Астана.

Кроме того, он высмеял привычку Волочковой садиться на шпагат, из-за чего ее, по мнению комика, «похоронят в треугольном гробу».

В VK Видео, где был опубликован второй выпуск шоу, шутки Мусагалиева восприняли неоднозначно. Многим показалось, что юморист был слишком груб и резок, однако Анастасия стойко перенесла унижения и не поддалась на провокацию.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что ее зрители сломали дверь в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Балерина представила там свое шоу «Одержимость». Количество зрителей оказалось гораздо больше, чем мест в зале.