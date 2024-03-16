Анастасия Волочкова заявила, что ее зрители сломали дверь в театре Кадышевой. Об этом знаменитость рассказала в своих соцсетях.

Накануне в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» состоялось очередное шоу Анастасии Волочковой «Одержимость». По традиции, балерина приглашает всех желающих бесплатно. Однако в этот раз количество зрителей оказалось гораздо больше, чем мест в зале. Поток желающих увидеть балерину снес дверь в зал.

«Простите все те, кто не смог попасть. Без приключений я не умею. Дело в том, что зрители просто сломали дверь, прости господи. Ничего страшного. Я и моя команда за сегодняшний день устраним эту неполадку. Это очень здорово, когда люди ломают двери, желая попасть на позитив и на творчество», — заявила Волочкова.

Анастасия добавила, что на шоу случилось еще немало казусов, о которых она пообещала рассказать позже.

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