Похоронят рядом с мужем: названы дата и место прощания с актрисой Ниной Гуляевой

3 октября после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка России Нина Гуляева. Церемония прощания с актрисой состоится 7 октября в МХТ имени А.П. Чехова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

«В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А.П. Чехова (Камергерский переулок, 3). В 12:30 — 13:00 – отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32, стр. 13)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище Москвы рядом с мужем Вячеславом Невинным. Артист скончался в 2009 году в возрасте 74 лет после длительной борьбы с сахарным диабетом. Актриса признавалась, что уход супруга стал для нее тяжелым ударом, она не смогла смириться с утратой: «После Славиной смерти я ходила по квартире, разговаривала с ним. Мысли о нем не отпускали». Нина Гуляева до последнего играла в театре «вместе» с покойным мужем, говоря перед выходом на сцену: «Ну, Славочка, пошли».

Напомним, в 2024 году у Нины Гуляевой диагностировали воспаление желчного пузыря. 3 октября 2025 года народная артистка РСФСР скончалась после продолжительной болезни ей было 94 года.

Ранее сообщалось о том, что за год до смерти Нина Гуляева попала в больницу с приступом холецистита.