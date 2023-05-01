Экс-директор Дома моды Зайцева заявил, что больной шизофренией сын кутюрье разрушил империю отца

Вчера, 30 апреля, в реанимации умер Вячеслав Зайцев. Туда он был доставлен из своего дома в Подмосковье с желудочным кровотечением. Теперь после известия о его кончине СМИ обсуждают, к кому же перейдет все наследие знаменитого кутюрье. У модельера был единственный сын Егор, однако многие из окружения погибшего считают, что ему нельзя передавать дела отца.

Экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин заявил, что уже много лет сын не поддерживал общение с Вячеславом Михайловичем. К тому же, по его словам, Егор не только имеет наркотическое прошлое, но и страдает из-за неизлечимого психического заболевания.

«Это от Зайцева информация — Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но отец его любил, как родитель свое чадо. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева», - рассказал Головин Пятому каналу.

Он считает, что для Егора смерть отца стала не горем, а настоящим праздником, так как у него появилась возможность завладеть всем наследством. Однако Николай уверен, что этого допустить нельзя, и все должно перейти государству и людям, которые любили его работы. Экс-директор также подчеркнул, что ценнее всего вовсе не дома и деньги, оставленные Зайцевым, а именно его архивы и творчество.

Отметим, что раньше не было известно о том, что сын кутюрье страдает шизофренией, но была информация, но у него проблемы с психотропными препаратами. Однажды из-за них он даже впал в затяжную депрессию, и у него стали появляться мысли о смерти. В тот день, когда Егор хотел покончить с жизнью, его чудом спас именно отец, который почувствовал неладное и успел предотвратить трагедию.

Ранее в социальных сетях вышла на связь Алла Пугачева, чтобы проститься с Вячеславом Зайцевым.