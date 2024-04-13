Похороны Евгения Кунгурова обернулись скандалом: что возмутило поклонников

13 апреля состоялись похороны заслуженного артиста России Евгения Кунгурова в его родном городе Заречный Свердловской области. Однако прощание с оперным певцом обернулось скандалом. Об этом сообщает E1.ru.

Сначала в храме Покрова Божией Матери в Заречном, где живут родители Евгения Кунгурова, прошло отпевание артиста. Отмечается, что панихида прошла в закрытом режиме, не ней присутствовали лишь близкие певца. На прощании с артистом выступили педагоги певца, его родственники и знакомые.

После отпевания Евгения Кунгурова похоронили на старом кладбище в Заречном рядом с бабушкой, что не понравилось некоторым местным жителям. Их возмутило, что заслуженному артисту России не выделили место на аллее почетных граждан.

Кроме того, по словам местных жителей, сектор, в котором похоронили Евгения Кунгурова, находится слишком далеко, и его будет сложно найти поклонникам. Но другие считают правильным то, что певца похоронили рядом с бабушкой и так, чтобы родным было проще добраться до места упокоения артиста, а желающие почтить его память смогут найти дорогу к могиле.

Напомним, 11 апреля в Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Евгением Кунгуровым. Проводить артиста в последний путь пришли его родные и близкие, поклонники и коллеги. Так, среди присутствующих были замечены Екатерина Гусева, Феликс Царикати, Диана Гурцкая, Игорь Наджиев, Зара, Анастасия Макеева и другие артисты.

8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Возле многоэтажного дома в Пресненском районе Москвы обнаружили тело певца. Незадолго до этого супруга артиста обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что жена Евгения Кунгурова сделала заявление на прощании с певцом.