Похоронившая мужа Донцова показала фото с любимым мужчиной: не расстаются 25 лет

С Малаховым писательницу действительно связывает давняя история. Именно она стала той, кто вдохновил Андрея освещать табуированные темы на ТВ. Еще в начале их дружеских отношений Донцова связалась с телеведущим и предложила сделать ему программу о раке, хотя раньше об онкологических заболеваниях предпочитали публично не говорить.

Напомним, что в 2023 году Дарья Донцова сама узнала, насколько может быть безжалостен рак. Болезнь забрала ее любимого мужа. Долгое время писательница не могла прийти в себя после похорон, но со временем вернулась в общество.

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