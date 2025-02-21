Похоронившая мужа Донцова показала фото с любимым мужчиной: не расстаются 25 лет
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Писательница Дарья Донцова встретилась со своим давним другом, с которым уже 25 лет поддерживает связь. Автор детективных произведений сфотографировалась с телеведущим Андреем Малаховым.
В соцсетях Донцова разместила новый снимок с журналистом. На кадре они улыбались и обнимались друг с другом. Писательница поделилась, что Андрей пришел в гостиную ее клуба.
«25 лет дружбы. Я люблю Андрюшу, он любит меня», - подписала фотографию Дарья Донцова.
С Малаховым писательницу действительно связывает давняя история. Именно она стала той, кто вдохновил Андрея освещать табуированные темы на ТВ. Еще в начале их дружеских отношений Донцова связалась с телеведущим и предложила сделать ему программу о раке, хотя раньше об онкологических заболеваниях предпочитали публично не говорить.
Напомним, что в 2023 году Дарья Донцова сама узнала, насколько может быть безжалостен рак. Болезнь забрала ее любимого мужа. Долгое время писательница не могла прийти в себя после похорон, но со временем вернулась в общество.
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