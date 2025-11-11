Певица Лариса Долина снялась в костюме с долларовым принтом в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика». В картине, которая 31 декабря выйдет на ТНТ, артистка исполнит хит Инстасамки «За деньги да».

Подробности сообщает Woman.ru.

В фильме Долина сыграет двоюродную тетку товарища Саахова. Ей дали роль влиятельной женщины, которая контролирует активы родственника и работает главным бухгалтером банка.

В одном эпизоде Долина предстанет в костюме с долларовым принтом и усыпанной деньгами. В другом – певица появится в деловом наряде черного цвета с золотыми цепями.

В фильме сыграют также Анна Asti, Михаил Галустян, Ваня Дмитриенко, Никита Кологривый и другие звезды. В кинотеатрах премьера запланирована на 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Долина не пришла в суд Балашихи по делу о мошенничестве вокруг квартиры. Заседание проходило в закрытом от прессы режиме.