Похоронила мужей и ушла в работу: куда пропала звезда фильма «Шла собака по роялю» Елена Кищик

Актриса Елена Кищик прославилась после фильма «Шла собака по роялю», но сыграла мало ролей в кино, отдав предпочтение театру. У артистки была непростая судьба: она похоронила троих мужей, но вырастила дочь и сыновей-двойняшек. Об этом рассказывает Экспресс газета.

Карьера Елены Кищик началась, когда ей было всего 15 лет. Она сыграла главную роль в комедии Владимира Грамматикова «Шла собака по роялю» и обрела известность в СССР. Зрители до сих пор вспоминают ее героиню Таню Канарейкину, отмечая, что «все девчонки Советского Союза отражались в Тане». На съемках картины актриса, как и ее героиня, влюбилась в Валерия Кисленко, сыгравшего летчика Комарова. Он был старше партнерши на девять лет и говорил: «Она совсем еще ребенок». К самой артистке неровно дышал Александр Фомин, исполнивший роль тракториста Михаила Синицина.

Однако история с «любовным треугольником» так и не получила продолжения и имела трагический конец. 28 августа 1978 года Александр Фомин погиб в ДТП, ему был всего 21 год. Второй же партнер Елены Кищик по фильму скончался в 2015 году в 62 года, но о причине его смерти ничего не известно.

Вскоре после съемок ленты актриса вышла замуж за танцора Юрия Сидоренко, у них родились двойняшки Михаил и Владимир. Но брак продлился недолго — когда мальчикам было по два года, их уже воспитывал Олег Кузнецов. Елена Кищик продолжала сниматься в кино и 15 лет отработала в московском театре «Сфера». Третьим мужем знаменитости стал актер Виктор Барченко, а четвертым — владелец кинокомпании Андрей Волков. От последнего супруга артистка родила дочь Анну, на тот момент ей было 40 лет.

Но и в личной жизни Елену Кищик ждали утраты: в 2020 году от сердечного приступа умер ее четвертый муж, в 2021 году скончался третий, а еще через два года не стало первого супруга актрисы. После череды потерь артистка ушла в работу, которую называет своей «любовью». По словам знаменитости, у нее нет времени на кино — сейчас она занимается озвучиванием, работает на радио и в рекламе.

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