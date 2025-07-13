Похоронила двоих мужей и едва не потеряла ребенка: куда пропала звезда «Нежданно-негаданно» Елена Антоненко

13 июля актрисе Елене Антоненко исполняется 66 лет. В 1980-е она снималась в отечественном кино, была любимой ученицей Олега Табакова. Однако на заре карьеры артистка вдруг исчезла с экранов и уехала из России, но там ее ждали разочарования и тяжелые потери. О своей непростой судьбе знаменитость рассказала Kp.ru.

Елена Антоненко снялась в таких фильмах и сериалах, как «Синдикат-2», «Кафедра», «Нежданно-негаданно», «Лиха беда начало», играла в театре и стала любимицей Олега Табакова. Но в 1990-е ее позвали работать в США, и она согласилась. Однако карьера актрисы за рубежом не сложилась, а в личной жизни ее ждали утраты — она похоронила обоих мужей.

Впервые артистка вышла замуж за студента ВГИКа Франка Вильягра, родители которого ее не приняли. У пары родился сын Мигель, но Елена Антоненко могла потерять ребенка из-за подлости завистливых коллег.

«Как-то мне, беременной, даже подложили на сцену вместо бутафорского камня настоящий. Когда я его подняла, у меня начались схватки (срок был семь с половиной месяцев). Слава Богу, врачи остановили роды и положили меня на сохранение», — делилась актриса.

Брак пары распался через четыре года, и ученица Олега Табакова закрутила роман с близким другом и родила от него сына Павла, но отношения пары не сложились. Позднее судьба сделала ей подарок в виде встречи с новым возлюбленным, американский филологом Грэггом, который относился к ее ребенку как к родному. Но в 2002 году мужчина тяжело заболел, и ради его спасения Елена Антоненко цеплялась за любую работу. Усилия оказались тщетными: «Грэгг умер в 42 года от рака, оставив счастливые воспоминания о нашей десятилетней семейной жизни».

Через шесть лет после трагедии артистку неожиданно разыскал Вадим, который был ее первой любовью. Пара поженилась, но Елена Антоненко не скрывала: их отношения были далеко не идеальны: «Не могу сказать, что рядом с ним я счастливейшая из женщин». В 2021 году актриса вместе с супругом вернулась в Москву, но там ее ждало новое испытание — смерть второго мужа от коронавируса.

«Если говорить о нем, то он сделал все, чтобы мы вернулись сюда», — со слезами на глазах рассказывала Елена Антоненко.

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