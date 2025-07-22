«Походу у меня сотрясение мозга»: на Риту Дакоту упала деревянная балка на Бали

Певица Рита Дакота пожаловалась, что травмировалась на Бали. На артистку упала деревянная балка, которая, как она утверждает, была «тяжеленная». О случившемся она рассказала в личном блоге.

По словам Риты, она зашла в гостевой туалет, и часть двери упала ей на голову. Причем удар пришелся острой частью. Певица показала поклонникам, что у нее выросла большая шишка на лбу.

«Коротко о том, как строят на Бали. Походу у меня сотрясение мозга», - отметила артистка.

После получения травмы Рита Дакота приложила к голове холодный компресс и уснула на полчаса. Сейчас состояние певицы уже нормализовалось. Она поблагодарила всех поклонников, которые интересовались ее самочувствием.

Напомним, что в июле этого года певица в очередной раз повздорила с бывшим мужем Владом Соколовским и заявила, что больше не хочет с ним общаться. По словам психолога Игоря Колуженина, конфликтные отношения экс-супругов – это естественный процесс.

«Сначала люди пытаются сохранить видимость дружеских отношений — это своеобразная психологическая защита. Нам кажется, что если мы будем «хорошими бывшими», то избежим боли, сохраним лицо перед обществом, дадим ребенку иллюзию целостной семьи. Но правда в том, что настоящие чувства нельзя обмануть», - рассказал эксперт WHOOPEE.ru.

Ранее Рита Дакота объяснила, почему откладывает вторую беременность.