«Похлеще тети будет»: сестра Фриске рассказала, пойдет ли ее дочь по стопам певицы

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о будущем дочери Луны и порассуждала о том, будет ли малышка выступать на сцене как члены семьи. Но уже сейчас родственница артистки предположила, что ребенок будет «похлеще тети». Своими мыслями она поделилась в эфире программы «Светская хроника» на Пятом канале.

Недавно состоялась музыкальная премия, а на сцене произошло воссоединение почти всех солисток группы «Блестящие». Когда-то в коллективе выступала не только Жанна Фриске, но и ее родная сестра Наталья. Она вышла к публике в память о близком человеке, которого уже нет в живых.

«Сегодня на удивление прошло все очень как-то легко. Видимо, Жанна меня как-то поддержала, наверное, не знаю», — призналась Наталья.

После яркого выступления многие поклонники решили, что сестра Жанны продолжит карьеру, но она опровергла слухи.

«Нет, боже упаси. У меня ребенок. Я занята домашними делами, своей доченькой», – объяснила женщина.

Наталья отметила, что не представляет себе поездки на гастроли, когда ребенок в итоге остается один. Даже день в разлуке с дочкой вызывает у нее волнение. При этом она порассуждала, пойдет ли маленькая Луна по стопам талантливой семьи. Фриске не исключает этого.

«Ой, это еще та артистка. Мне кажется, похлеще тети будет. Это все мы в дедушку, в папу нашего. Папа у нас тоже, он в прошлом артист», — добавила Наталья.