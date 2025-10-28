Похитил почти 2 млн рублей: суд не стал смягчать приговор 20-летнему сыну звезды «Интернов» Вадима Демчога
Суд рассмотрел апелляцию на приговор Вильяму Демчогу, сыну звезды «Интернов» Вадима Демчога. Вынесенное решение осталось без изменений, передает Telegram-канал 112.
20-летнего молодого человека приговорили к 2 годам колонии за дропперство. Он был посредником при переводе нелегально полученных денег.
Вильям оказался на скамье подсудимых вместе с другими участниками преступной группы. Ущерб от их действий составила почти 2 млн рублей.
Демчог, как и его защитники, надеялись на смягчение приговора. Вильям полностью признал свою вину и возместил ущерб потерпевшему, однако переубедить суд не удалось.
