Похитил почти 2 млн рублей: суд не стал смягчать приговор 20-летнему сыну звезды «Интернов» Вадима Демчога

Суд рассмотрел апелляцию на приговор Вильяму Демчогу, сыну звезды «Интернов» Вадима Демчога. Вынесенное решение осталось без изменений, передает Telegram-канал 112.

20-летнего молодого человека приговорили к 2 годам колонии за дропперство. Он был посредником при переводе нелегально полученных денег.

Вильям оказался на скамье подсудимых вместе с другими участниками преступной группы. Ущерб от их действий составила почти 2 млн рублей.

Демчог, как и его защитники, надеялись на смягчение приговора. Вильям полностью признал свою вину и возместил ущерб потерпевшему, однако переубедить суд не удалось.

Ранее сообщалось, что Вадим Демчог открывает театр. Актер решил назвать его своим именем. По словам звезды «Интернов», этот шаг стал логичным и естественным в развитии команды.