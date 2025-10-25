«Змейка сбросила шкурку»: Вадим Демчог открывает театр своего имени

Вадим Демчог открывает театр своего имени. Подробности приводит Газета.Ru.

27 октября в Театре Терезы Дуровой состоится премьера нового театрального проекта «Демчог Театр». Открытие начнется со спектакля «Закрой глаза и смотри», который представит публике особую форму сценического взаимодействия — когда эмоции зрителей напрямую влияют на ход действия.

«В этом спектакле закодирован наш генетический шифр — традиция, дисциплина, свой взгляд на актёра. Это наш фундамент, как у Станиславского или Чехова, манифестация самой сути “Демчог Театра”», — заявил актер.

Как отметили организаторы, «Демчог Театр» задуман не просто как площадка, а как пространство совместного переживания.

«Это не интерактив, а совместное проживание — тот случай, когда эмоция зрителя становится частью спектакля и влияет на его течение», — говорится в описании проекта.

По словам самого Демчога, создание собственного театра стало естественным шагом в развитии его команды, которая долгие годы работает вместе. Он признался, что поначалу идея назвать театр своим именем вызывала внутреннее сопротивление, однако со временем он понял, что речь не об эго, а о зрелости и ответственности.

«Змейка сбросила шкурку и отрастила новую — вместе с новым чувством права манифестировать свои ценности. У нас уже есть мышечный корпус, есть зрелость, сплоченность, ощущение ответственности за то, что мы делаем. И это потребовало новой формы, нового образа, новой одежды», — рассказал актер.

Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович никогда не уйдет из шоу «Поле чудес».