«Показывают каких-то дурачков уехавших»: Васильева набросилась на Галкина* после того, как он уличил ее во лжи

Татьяна Васильева ответила Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) на его обвинения во лжи. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

В одном из последних интервью актриса Татьяна Васильева рассказывала, что Максим Галкин* уехал из России на следующий день после съемок с ней. Однако позже артист поправил коллегу, заявив, что покинул страну на пятый день после окончания съемок.

«Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ», — рассказывал Галкин*.

Впрочем, Васильева по-прежнему уверена, что права.

«О, да! Ну это „страшная“ ложь с моей стороны. У меня такой характер, что, во-первых, я не могу придумывать чего-либо ни про себя, ни про кого-то другого. А во-вторых, я не могу молчать. Не могу остановиться на полуслове», — заявила она.

При этом актриса призвала перестать обращать внимание на уехавших звезд-иноагентов. По мнению Васильевой, они перестали быть интересны.

«Мы видим, что показывают постоянно каких-то дурачков уехавших. А ведь они неинтересны уже никому», — рассказала актриса.

Ранее мы писали о том, что сломавшая ногу в пятый раз Васильева отказалась от лечения.

*Признан иноагентом на территории РФ.