Алена Кравец объяснила, почему Валерий Меладзе пытался скрыть приезд в Россию

Певица Алена Кравец объяснила попытки артиста Валерия Меладзе скрыть свой приезд в Россию. Светская львица говорит, что у людей осталось неприятное ощущение после того, как он произнес фразу украинских националистов в Дубае. Теперь, говорит Кравец, «его тут не ждут».

По ее словам, высказывание Меладзе в 2023 году «никто не забыл». Она считает: такие фразы произносить нельзя – стоило понимать, что реакция общественности последует незамедлительно.

Кравец отметила, в России Меладзе «нет давно на сцене и в эфире». Но и за границей он не нужен, утверждает светская львица. Так, на первый после паузы концерт в Израиле Меладзе не смог продать и 800 мест.

«Вот теперь и ищет варианты, ибо привык всегда есть хлеб не просто с маслом, а и с икрой. Конечно, он хочет петь в России, но его тут не ждут. Пусть поет там, где он отвечал на бандеровскую кричалку. Тут его поезд ушел», - сказала Кравец в беседе с Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Меладзе вернулся в Россию с целью посетить могилу отца.