«Показывал свою разрезанную гноящуюся пятую точку»: жена Хайдарова боится возвращаться в Россию

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова, находящаяся сейчас на отдыхе за границей вместе с семьей, боится возвращаться в Россию, опасаясь за свою жизнь. Светлана Сильваши стала получать сообщения от недовольного пациента мужа Александра Вдовина, в которых он обещал сделать с ней то же, что с ним сотворил ее супруг.

О страхах избранницы Хайдарова рассказал его новый адвокат Александр Бенхин. Он был нанят именно после того, как «силиконовый скандал» получил новый поворот, а именно объявился Вдовин. Врач заявил, что Тимур изуродовал ему ягодицы. По его словам, они теперь буквально гниют после работы хирурга. В доказательство Александр предоставил не только медицинские заключения, но и фото.

Бенхин же, занявшийся этим вопросом, заявил в беседе с kp.ru, что на самом деле Вдовин делал операцию еще шесть лет назад. А то, чем он сейчас занимается, называется вымогательством денег. Напомним, что он требует денежной компенсации в размере 10-ти миллионов рублей.

Также, по заявлению адвоката, Александр угрожает не только Хайдарову, но и его семье. «В своих соцсетях он напрямую угрожал Светлане, обращаясь к ней по фамилии. Он показывал сначала свою разрезанную гноящуюся пятую точку - спустя 6 лет после операции, а затем говорил, что если встретит ее где-то, то сделает с ней то же самое», - рассказал правозащитник.

Бенхин настолько рекомендовал Вдовину одуматься и решить все разногласия мирным путем, не доводя дело до суда.

Ранее Филипп Киркоров выступил в защиту Тимура Хайдарова и высмеял певиц Славу и Любовь Успенскую.