«Показываем фриков»: каких сюрпризов ждать зрителям в новых выпусках шоу «Давай поженимся»

Совсем скоро полюбившаяся зрителям передача «Давай поженимся» вернется на экраны. Однако состав ведущих шоу претерпел изменения, о чем корреспондентам Ura.ru рассказала главная сваха страны Роза Сябитова.

По словам Сябитовой, все выпуски нового сезона уже отсняли.

«Для вас будут сюрпризы с третьим партнером. В сентябре, наверное, выйдет в эфир, но пока в сетке не вижу», – отметила она.

Кроме того, герои программы тоже изменятся. Телесваха подчеркнула, что раньше ей приходилось сталкиваться с «хейтом» из-за персонажей, которые появляются в выпусках.

«Когда нас критикуют хейтеры, что мы показываем фриков или что-то не так делаем, но мы же отражаем действительность, как в зеркале. Половина любит, половина ненавидит, и это правильно», – пояснила Роза Сябитова.

Она убеждена, что теперь многое изменилось, в том числе и отношение к семейным ценностям. Ведущая добавила, что сейчас молодые люди спокойно реагируют на то, что мужчина хочет сидеть дома и помогать жене с ребенком.

Как говорит Сябитова, возвращение передачи – символ наступления стабильности, спокойствия и веры в будущее.

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