«Это будет топ»: госпитализированная после аварии Лада Дэнс готовит сюрприз для фанатов

Директор Лады Дэнс рассказал, что певица готовит сенсационные хиты, которые точно будут в топе у слушателей. После аварии и госпитализации певица не намерена бросать творчество. Об этом сообщает News.ru.

Сергей Пудовкин рассказал, что скоро артистка удивит своих фанатов. Она планирует выпустить хиты в новом формате, среди них: «Baby Tonight» и «Регги в ночи». По словам мужчины, микс на первую композицию уже готов.

«То, что это будет топ на цифровых площадках, для меня совершенно очевидно», — признался Сергей.

Напомним, что в начале августа Лада Дэнс попала в серьезное ДТП, когда возвращалась с очередного концерта. Все произошло на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. После случившегося артистка попала в больницу, где пребывает до сих пор.

Врачи диагностировали звезде раны лба, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Страшный диагноз о переломе позвоночника не подтвердился. Но женщина все равно ощущает боль при малейшем движении из-за сильного ушиба.

Продюсер певицы говорит, что медики не рекомендуют пациентке общаться по телефону, посетителей к ней тоже не пускают. Лада много думает о жизни и даже всерьез решила отказаться от псевдонима Дэнс.

Ранее мы писали о том, как певица Лада Дэнс после ДТП стала жертвой сексуального извращенца. Из-за этого теперь к ней будут круглосуточно приставлены двое охранников.