Больше никому не нужен: Петросяна и его «детище» спихнули на свалку истории

77-летний Евгений Петросян несколько лет назад громко развелся с Еленой Степаненко и ушел к молодой помощнице, которая ему годится во внучки. После этого многие поклонники не поддержали артиста и отвернулись от него, и комик остро почувствовал этот удар по своей карьере.

Оказалось, что шоумен теперь никому не нужен. Билеты на его концерты практически не распродаются, и даже большая скидка не помогает ситуации. А «детище» Петросяна шоу «Кривое зеркало» уже давно завершено, а в эфире показывают только повторы старых выпусков. Юморист Александр Морозов рассказал, что проект действительно до сих пор пользуется популярностью у зрителей, именно поэтому его не убирают из сетки вещания уже девять лет. Вот только новых серий все равно ждать не стоит. Сил работать у команды уже нет, и они не в том возрасте, чтобы работать над проектом, как раньше.

«Они все пишут и требуют показывать выпуски. Значит, им все нравится. Но проект закрыт. Новых серий не будет. Мы все старые стали», - честно сказал Морозов.

Также артист «Кривого зеркала» добавил, что зрители должны быть благодарны, что их берегут, показывая еще молодых и задорных комиков, потому что сейчас они уже все выглядят иначе. Морозов подтвердил, что возвращение проекта невозможно, так как поклонникам не нужно видеть осунувшегося и седого Петросяна.

Ранее молодая супруга шоумена Татьяна Брухунова удивила поклонников откровенным фото.