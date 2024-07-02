«Показалось, что вы — Павел Дуров»: похудевший Михаил Галустян изменился до неузнаваемости

Шоумен Михаил Галустян изменился до неузнаваемости: он похудел на 14 килограммов и занялся спортом, чем привел в восторг своих поклонников. Пользователи Сети в шутку сравнили комика с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

43-летний Галустян опубликовал в своем блоге фотографию, на которой запечатлен в черных спортивных брюках и облегающей футболке в тон, подчеркнувшей его стройную фигуру и отсутствие «пивного живота».

«Сперва показалось, что вы — Павел Дуров», - написали комментаторы.

Некоторые даже отметили, что похудевший Галустян внешне стал даже лучше создателя соцсети «Вконтакте».

При этом одна из поклонниц сравнила Михаила с индийским актером Шахрухом Ханом, которого называют королем Болливуда.