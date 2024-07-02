«Показалось, что вы — Павел Дуров»: похудевший Михаил Галустян изменился до неузнаваемости
© Starface.ru
Шоумен Михаил Галустян изменился до неузнаваемости: он похудел на 14 килограммов и занялся спортом, чем привел в восторг своих поклонников. Пользователи Сети в шутку сравнили комика с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
43-летний Галустян опубликовал в своем блоге фотографию, на которой запечатлен в черных спортивных брюках и облегающей футболке в тон, подчеркнувшей его стройную фигуру и отсутствие «пивного живота».
«Сперва показалось, что вы — Павел Дуров», - написали комментаторы.
Некоторые даже отметили, что похудевший Галустян внешне стал даже лучше создателя соцсети «Вконтакте».
При этом одна из поклонниц сравнила Михаила с индийским актером Шахрухом Ханом, которого называют королем Болливуда.
Ранее Михаил Галустян признался, что отказался от шашлыка, мучного и вообще от калорийной пищи и похудел на 14 килограммов. Комментируя диету шоумена, диетолог Наталья Лазуренко отметила, что при росте 163 сантиметра он весил 80 килограммов, что соответствует первой стадии ожирения.