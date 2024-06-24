«Находился в ожирении первой степени»: как Михаилу Галустяну удалось похудеть на 14 килограммов

Как отметила доктор, Михаил вовремя заметил, что с ним происходит, так как комедийный актер и телеведущий просто не может позволить себе потерять подвижность, активность, и энергичность.

Диетолог также похвалила Галустяна за то, что он не голодает, питается разнообразно, в его рационе присутствуют белковые продукты в виде мяса курицы. И изменение в питании актер не воспринимает как ограничение, что невероятно важно для дальнейшего удержания веса. Кроме того, он подключил физическую активность, очень ценно для поддержания мышечной массы и более качественного снижения веса.