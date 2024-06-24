«Находился в ожирении первой степени»: как Михаилу Галустяну удалось похудеть на 14 килограммов
© Starface.ru
Комик и телеведущий Михаил Галутян поразил поклонников изменившейся внешностью. Он признался, что пересмотрел свой рацион питания, отказался от шашлыка мучного и вообще от калорийной пищи и похудел на 14 килограммов. Как ему это удалось, и на сколько такой шаг был безопасным для здоровья? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.
«Михаил Галустян при росте 163 сантиметра совсем недавно весил 80 килограммов. Если посчитать его индекс массы тела, то получается он находился в ожирении первой степени. Теперь уже неважно, почему это произошло. В его графике, расписанным по минутам, скорее всего, не было возможности следить еще и за питанием. Ненормированный рабочий день, репетиции и выступления, бешеный ритм съемок предполагают отсутствие правильных базовых приемов пищи, а также поздние обильные ужины».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Как отметила диетолог, Михаил никогда не скрывал, что «любит вкусно поесть», а больше всего организму нравится углеводная (мучное, сладкое) и жирная (сыры, масло, мясо) пища. Такая еда дает быстрое насыщение, уровень глюкозы поднимается, мозгу становится очень комфортно, в крови появляются эндорфины - это нейромедиаторы, которые дарят ощущение наслаждения и блаженства. А если такой прием пищи сдвинут на вечернее время или ночь, то естественно организм будет откладывать про запас в жировую ткань избыток съеденного.
«Таким образом, организм попадает в зависимость от еды. При этом снижается работоспособность, падает уровень энергии и теряется тот самый запал и тонкий юмор, которым так любит нас радовать Михаил Галустян. Наверняка он слишком полно ощутил, какого это, находиться на темной стороне нездоровья».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Как отметила доктор, Михаил вовремя заметил, что с ним происходит, так как комедийный актер и телеведущий просто не может позволить себе потерять подвижность, активность, и энергичность.
Диетолог также похвалила Галустяна за то, что он не голодает, питается разнообразно, в его рационе присутствуют белковые продукты в виде мяса курицы. И изменение в питании актер не воспринимает как ограничение, что невероятно важно для дальнейшего удержания веса. Кроме того, он подключил физическую активность, очень ценно для поддержания мышечной массы и более качественного снижения веса.
«Так вот, получается, что не всегда исключение из рациона определенных продуктов или даже категорий продуктов будет восприниматься организмом плохо. На примере Михаила Галустяна мы видим снижение веса, прекрасное самочувствие и осознанность по отношению к своему организму. Так держать!»
Анна Воробьева
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом