«Показалась ребенком»: Мигель рассказал, почему не ответил взаимностью Дайнеко

Известный российский хореограф Мигель поделился подробностями общения с певицей Викторией Дайнеко на реалити-шоу «Фабрике звезд-5». Об этом танцор рассказал в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

В своем недавнем интервью Дайнеко призналась, что во времена участия в реалити-шоу была сильно влюблена в Мигеля. При этом она отметила, что хореограф проигнорировал ее чувства, и даже ни разу не посмотрел в ее сторону.

Хореограф в свою очередь объяснил, что тогда не воспринимал Дайнеко как девушку из-за юного возраста. Он добавил, что воспринимал ее как ребенка.

«Я к ней относился всегд, как к ребенку с самого начала, как мы с ней встретились. Мы сидели на крыльце у Игоря Игоревича на студии, когда писали гимн «Фабрики звезд» у него. Вот как-то она мне показалась ребенком», - заявил Мигель.

Помимо этого, танцор не подтвердил свой роман на проекте с певицей Лерикой Голубевой. Артист заверил, что между молодыми людьми были исключительно дружеские отношения.

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