Показала все прелести: Наталья Рудова опубликовала откровенное видео с отдыха

К слову, звезде сериала «Универ. Новая общага» уже 39 лет, но она еще ни разу не была замужем. Артистка предпочитает не афишировать свои личные отношения и не рассказывает о поклонниках в Сети. Рудова откровенно признавалась, что ее привлекают состоятельные мужчины. За это на нее ранее нападали хейтеры, но Наталья не отступилась от своих слов. По ее мнению, нет ничего плохого в подобных предпочтениях, и она не собирается начинать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньшее нее.

Кроме денег, в идеальном избраннике девушки должны сочетаться интеллект и красота. Он обязан разделять ее интересы и взгляды на жизнь. Мужчина может быть не известен широкой общественности, однако у него должно быть имя и статус, чтобы Рудова обратила на него внимание.

Исходя из того, что Наталья все еще одинока, такого идеала либо не существует, либо актриса плохо ищет. В любом случае девушка не отчаивается, и ее совершенно не волнует отсутствие мужа и детей. Рудова сосредоточена на своей карьере и саморазвитии.

Ранее Наталья Рудова потрясла своим внешним видом «Москву-Сити».