Показала все прелести: Наталья Рудова опубликовала откровенное видео с отдыха
Актриса Наталья Рудова сейчас наслаждается отпуском в Дубае вместе с подругой дизайнером Викторией Десятниковой. Оттуда артистка поделилась новым видео, в котором показала идеальную фигуру в купальнике.
Рудова записала бумеранг на пляже. Она позировала в открытом черном бикини, которое мало что прикрывало. Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами, восхищаясь ее формами. Некоторые пользователи даже изъявили желание жениться на Наталье.
Кадр из видео Натальи Рудовой
Соцсеть Натальи Рудовой
Кадр из видео Натальи Рудовой
Соцсеть Натальи Рудовой
К слову, звезде сериала «Универ. Новая общага» уже 39 лет, но она еще ни разу не была замужем. Артистка предпочитает не афишировать свои личные отношения и не рассказывает о поклонниках в Сети. Рудова откровенно признавалась, что ее привлекают состоятельные мужчины. За это на нее ранее нападали хейтеры, но Наталья не отступилась от своих слов. По ее мнению, нет ничего плохого в подобных предпочтениях, и она не собирается начинать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньшее нее.
Кроме денег, в идеальном избраннике девушки должны сочетаться интеллект и красота. Он обязан разделять ее интересы и взгляды на жизнь. Мужчина может быть не известен широкой общественности, однако у него должно быть имя и статус, чтобы Рудова обратила на него внимание.
Исходя из того, что Наталья все еще одинока, такого идеала либо не существует, либо актриса плохо ищет. В любом случае девушка не отчаивается, и ее совершенно не волнует отсутствие мужа и детей. Рудова сосредоточена на своей карьере и саморазвитии.
Ранее Наталья Рудова потрясла своим внешним видом «Москву-Сити».