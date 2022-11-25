02:27, 25 ноября 2022
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Своими прелестями Рудова чуть не взорвала «Москву-сити»
«Москву-Сити» качнуло. Виновата, как всегда, женщина Но какая! Сама «TopBeauty Cinema Awards» в номинации «Соблазн» Наталья Рудова!
Правда, с тех пор прошло десять лет, но актриса и сегодня сохраняет идеальную фигуру и обворожительный шарм.
В свои 39 лет она легко оголяется перед камерой и вообще, похоже, не имеет комплексов. А недавно и вовсе потрясла «Москву-сити».
Отправилась в косметический салон и принялась позировать перед камерой, приняв такую соблазнительную позу, что из ближайших небоскребов едва не повыпадали потрясенные мужчины!
По крайней мере, в таком ключе прокомментировали фото поклонники Рудовой в интернете:
- Наташа, тут же панорамные окна! Все видно! В соседних домах мужики прильнули к окнам!
Пользователи Сети смущаются, а Натали – хоть бы что!
- Я просто делала тайский массаж, - невинно улыбается популярная киноактриса.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://teleprogramma.pro
Автор:Кирилл ЗенковТеги: