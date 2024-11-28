Показала средний палец: Александр Рогов осудил блогершу, нахамившую ему на премии

Стилист Рогов высмеял блогершу Дашу Дошик, нахамившую ему на премии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

27 ноября в Москве прошла премия «Блогема», во время которой случился скандал. Так, в номинации «Музыкальный хит» победила певица MONA, а третье место заняла Даша Дошик, которая присутствовала в зале. Во время объявления результатов, стилисту Александру Рогову Дошик показала средний палец.

Она демонстративно встала со своего места и покинула зал, заявив, что недовольна результатами голосования.

«Даша, вот так? А я здесь причем? Даш, ну вы что, так нельзя! Она наверно расстроилась, что так долго сидеть пришлось. Надо было в начале эту номинацию показывать, чтобы не ждала звезда из чартов так долго», — посмеялся он.

После этого Рогов спародировал поведение Дошик под аплодисменты зала.

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