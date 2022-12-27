Показала снимок с Жанной Фриске: Орлова ответила на вопрос об имени для дочери
Беременная Ольга Орлова рассказала, назовет ли дочь в честь покойной Жанны Фриске.
Фото: Соцсети Ольги Орловой
Телеведущая Ольга Орлова находится в счастливом ожидании второго ребенка. 45-летняя звезда активно общается с поклонниками в соцсетях и отвечает даже на самые откровенные вопросы. На днях у женщины поинтересовались, какое имя она выбрала для дочери, которая должна появиться на свет в феврале будущего года.
Знаменитость не стала раскрывать имя, которое ей нравится. Тогда один из поклонников задал вопрос, не собирается ли Ольга назвать малышку в честь близкой подруги, покойной певицы Жанны Фриске. Орлова честно ответила, что думает по этому поводу.
«Нет, Жанна для меня всегда останется одной-единственной», – написала женщина в личном микроблоге.
Она сопроводила ответ архивным фото с Жанной. На снимке красавицы позируют на мотоцикле. Орлова улыбается, а Фриске запечатлена с задумчивым выражением лица.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что ранее телеведущая уже рассуждала на тему имени для дочери. В беседе со Светланой Бондарчук она призналась, что они с мужем будут искать вариант, который подойдет к отчеству Валерьевна.
«Я точно не хочу сложных имен. Не стану приводить примеры, дабы никого не обидеть, но принцессины варианты не буду рассматривать», – заявляла женщина.
Ранее мы писали о том, что Орлова пожаловалась на своего мужа. Она призналась, что он от нее «прячется».