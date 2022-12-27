Показала снимок с Жанной Фриске: Орлова ответила на вопрос об имени для дочери

Телеведущая Ольга Орлова находится в счастливом ожидании второго ребенка. 45-летняя звезда активно общается с поклонниками в соцсетях и отвечает даже на самые откровенные вопросы. На днях у женщины поинтересовались, какое имя она выбрала для дочери, которая должна появиться на свет в феврале будущего года.

Знаменитость не стала раскрывать имя, которое ей нравится. Тогда один из поклонников задал вопрос, не собирается ли Ольга назвать малышку в честь близкой подруги, покойной певицы Жанны Фриске. Орлова честно ответила, что думает по этому поводу.

«Нет, Жанна для меня всегда останется одной-единственной», – написала женщина в личном микроблоге.

Она сопроводила ответ архивным фото с Жанной. На снимке красавицы позируют на мотоцикле. Орлова улыбается, а Фриске запечатлена с задумчивым выражением лица.