Показала округлившийся живот: перебравшиеся в США Илья Прусикин* и Софья Таюрская скоро станут родителями

Участники группы Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом на территории России) и Софья Таюрская, также являющиеся супругами, сообщили приятную новость. В скором времени у пары, которая перебралась в США, появится ребенок.

Артисты рассказали об этом странице в одной из социальных сетей. Они опубликовали совместное фото. На нем Таюрская позирует перед камерой в розовой пижаме. Из-под нее виден уже заметно округлившийся живот. Рядом с супругой стоит сам Прусикин*, одетый в костюм американского фермера.

К слову, у российского артиста уже есть ребенок, но он находится в России вместе с матерью Ириной Смелой. С ней лидер Little Big развелся несколько лет назад.

По некоторым данным, Прусикин*, еще находясь в браке, изменял Ирине с Софьей. Однако, по словам самого певца, он вступил в отношения с Таюрской только после расставания.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам о беременности. Однако пользователи усомнились в ее словах.

*признан иноагентом на территории России