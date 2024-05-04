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Опубликовано 04 мая 2024, 18:42
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Показала округлившийся живот: перебравшиеся в США Илья Прусикин* и Софья Таюрская скоро станут родителями

Артисты Илья Прусикин* и Софья Таюрская сообщили, что скоро станут родителями.
Показала округлившийся живот: перебравшиеся в США Илья Прусикин* и Софья Таюрская скоро станут родителями

© Starface.ru

Участники группы Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом на территории России) и Софья Таюрская, также являющиеся супругами, сообщили приятную новость. В скором времени у пары, которая перебралась в США, появится ребенок.

Артисты рассказали об этом странице в одной из социальных сетей. Они опубликовали совместное фото. На нем Таюрская позирует перед камерой в розовой пижаме. Из-под нее виден уже заметно округлившийся живот. Рядом с супругой стоит сам Прусикин*, одетый в костюм американского фермера.

К слову, у российского артиста уже есть ребенок, но он находится в России вместе с матерью Ириной Смелой. С ней лидер Little Big развелся несколько лет назад.

По некоторым данным, Прусикин*, еще находясь в браке, изменял Ирине с Софьей. Однако, по словам самого певца, он вступил в отношения с Таюрской только после расставания.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам о беременности. Однако пользователи усомнились в ее словах.

*признан иноагентом на территории России

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Илья Прусикин
беременность