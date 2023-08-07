Показала округлившийся живот: Анна Седокова вышла на связь, чтобы сообщить важную новость
В новом клипе певица Анна Седокова появилась с округлившимся животом.
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Украинская певица Анна Седокова презентовала свою новую композицию. Примечательно, что в клипе девушка появилась с внушительным животом, поскольку по сюжету она должна быть «глубоко беременной». Об этом сообщает Экспресс газета.
За плечами у певицы Анны Седоковой уже три брака. Сейчас она замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. В отношениях артистки еще в прошлом году все было хорошо, о чем она говорила подписчикам в микроблоге.
Однако недавно девушка публично разругалась с мужем. Янис даже удалил Анну из соцсетей. Общественность встала на защиту спортсмена, посчитав, что бывшая солистка «ВИА Гры» сильно заигралась. Многие даже предположили, что ссора приведет к очередному разводу.
Только вот Седокова быстро помирилась с супругом и даже представила поклонникам свою новую песню «Пятый угол». Интересно, что при просмотре клипа фанаты заметили у артистки округлившийся живот. При этом сама Анна ничего о своей «беременности» не сказала.
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