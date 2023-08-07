Актриса Жанна Эппле второй раз обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом

Актриса Жанна Эппле подала исковое заявление в суд, в котором попросила признать ее банкротом. Это уже второе обращение артистки с требованием о финансовой несостоятельности.

О подаче в суд 7 августа сообщило издание «Вечерняя Москва».

По информации СМИ, суд принял иск к рассмотрению. В прошлый раз артистка некорректно оформила обращение и не смогла предоставить доказательства в пользу признания в банкротстве.

Заседание по ее исковому заявлению назначено на начало сентября.

В июле Эппле сообщила о проведенной на ноге операции. Хирургическое вмешательство пришлось перенести прямо перед днем рождения, праздник она провела в стенах больницы.

59-летняя знаменитость сообщила из палаты, что «уже все хорошо» и с новой ногой начинается другая жизнь.