Показала грудные импланты: Виктория Боня намекнула на очередную пластическую операцию

Модель и популярная блогерша Виктория Боня снова побывала в кабинете пластического хирурга, но теперь заинтересовалась операцией по увеличению груди. Она покрутила в руках грудные импланты, спровоцировав слухи о новом хирургическом вмешательстве.

В своем Telegram-канале звезда рассказала, что записала интервью со своим специалистом Чиа Чи Као. По словам женщины, пластический хирург ответил на несколько самых интересных вопросов, которые активно обсуждают СМИ.

«Мы обсудили наш «бартер», и я спросила у него на каких условиях он работает с блогерами. Интервью в процессе озвучки», – поделилась Виктория в личном микроблоге.

Знаменитость показала себя в кабинете врача. На кадрах она покрутила грудной имплант и с интересом смотрела на него. Поклонники решили, что звезда задумалась об очередной операции, но теперь уже не на лице.

Напомним, что в конце августа Боня сообщила о своей пластической операции за 19 миллионов рублей. Она сделала блефаропластику, чтобы добиться красивого взгляда, но фанаты раскритиковали звезду. Под новыми видео они сравнили знаменитость с певцом Майклом Джексоном и заявили, что она испортила себя пластикой.

Ранее Алена Кравец прокомментировала результаты пластики Виктории Бони. Она считает, что раньше лицо модели выглядело намного привлекательнее.