Показал средний палец: Газманов вышел из себя и набросился на подписчиков

Родион Газманов жестко ответил фанатам на критику в соцсетях, об этом пишет Пятый канал.

Сын Олега Газманова выложил в соцсетях снимок, на котором он показывает средний палец. Неприличный жест певец сопроводил текстом, посвященным его подписчикам. Как выяснилось, Газманов вышел из себя после очередного комментария фанатки, которая раскритиковала его стиль изложения.

«Хорошо, но все "сладко". И написано как не от своего имени — "не верю", помните? Вот так и здесь... Много слащавости и патоки для себя», — написала женщина.

После этого Газманов заявил, что «раз в год защита от дурака не выдерживает». Он решил написать пост о тех, кто постоянно его критикует.

«Правила общения определяю я сам, ибо это моя территория, мой монастырь и мое пространство. Если я когда-то полезу к вам на страницу и буду там учить вас жизни, можете смело первым бросить в меня камень, но до этого не дойдет, так как я обладаю чувством такта», — заявил Родион.

По словам певца, единственный выбор у его подписчиков, это «читать или не читать этого неприятного вам персонажа». При этом Газманов объяснил, что не замечает тех, кто от него отписывается.

Ранее мы писали о том, что младший сын Олега Газманова подставил отца своим роскошным отдыхом в Монако. Филиппа Газманова раскритиковала Ксения Собчак, которая указала на то, что отдых молодого человека за границей противоречит патриотизму певца.