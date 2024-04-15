Показал лицо крупным планом: Галкин* поздравил жену Пугачеву с днем рождения в соцсетях
© Tarakanov Vadim/East News
Шоумен Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) показал лицо Аллы Пугачевой крупным планом в день ее 75-летия. Он опубликовал в соцсетях редкое фото артистки и написал несколько слов.
15 апреля исполнительница празднует свой день рождения. Она получает поздравления от родственников, друзей и коллег. Многие решили сделать это публично, через соцсети. Ее супруг тоже не стал исключением и посвятил любимой пост в личном микроблоге. Он был немногословен.
«Любимая, с твоим днем!» — написал Максим*.
На опубликованном кадре Пугачева была в белой футболке, джинсовой рубашке и зеленом головном уборе. Артистка распустила волосы и сделала эффектный макияж. Многие удивились, что шоумен показал лицо жены крупным планом.
Напомним, что к юбилею Пугачева выпустила песню «Жизнь слишком хороша». В строчках были слова о любимом мужчине и романтических моментах из жизни.
«В поцелуях лунный дым, откровения без слов. И красивые мечты — на двоих одна любовь», — поет Алла Борисовна.
В праздничный день к певице также обратилась ее дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала нарезки из архивных видео под песню «Алла будет петь». На последних кадрах артистка опускается на колени перед матерью и целует ее.
Ранее мы писали о том, что певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поздравили Аллу Пугачеву с 75-летием. Также Александр Буйнов высказался о возвращении певицы в Россию. Он заявил, что это обязательно случится.
*признан иностранным агентом на территории РФ