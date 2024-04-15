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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 апреля 2024, 12:47
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Показал лицо крупным планом: Галкин* поздравил жену Пугачеву с днем рождения в соцсетях

Максим Галкин* показал лицо Аллы Пугачевой крупным планом в день ее 75-летия.
Показал лицо крупным планом: Галкин* поздравил жену Пугачеву с днем рождения в соцсетях

© Tarakanov Vadim/East News

Шоумен Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) показал лицо Аллы Пугачевой крупным планом в день ее 75-летия. Он опубликовал в соцсетях редкое фото артистки и написал несколько слов.

15 апреля исполнительница празднует свой день рождения. Она получает поздравления от родственников, друзей и коллег. Многие решили сделать это публично, через соцсети. Ее супруг тоже не стал исключением и посвятил любимой пост в личном микроблоге. Он был немногословен.

«Любимая, с твоим днем!» — написал Максим*.

Показал лицо крупным планом: Галкин* поздравил жену Пугачеву с днем рождения в соцсетях

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На опубликованном кадре Пугачева была в белой футболке, джинсовой рубашке и зеленом головном уборе. Артистка распустила волосы и сделала эффектный макияж. Многие удивились, что шоумен показал лицо жены крупным планом.

Напомним, что к юбилею Пугачева выпустила песню «Жизнь слишком хороша». В строчках были слова о любимом мужчине и романтических моментах из жизни.

«В поцелуях лунный дым, откровения без слов. И красивые мечты — на двоих одна любовь», — поет Алла Борисовна.

В праздничный день к певице также обратилась ее дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала нарезки из архивных видео под песню «Алла будет петь». На последних кадрах артистка опускается на колени перед матерью и целует ее.

Ранее мы писали о том, что певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поздравили Аллу Пугачеву с 75-летием. Также Александр Буйнов высказался о возвращении певицы в Россию. Он заявил, что это обязательно случится.

*признан иностранным агентом на территории РФ

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Алла Пугачева
день рождения
Максим Галкин
юбилей
Кристина Орбакайте