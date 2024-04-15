Показал лицо крупным планом: Галкин* поздравил жену Пугачеву с днем рождения в соцсетях

На опубликованном кадре Пугачева была в белой футболке, джинсовой рубашке и зеленом головном уборе. Артистка распустила волосы и сделала эффектный макияж. Многие удивились, что шоумен показал лицо жены крупным планом.

Напомним, что к юбилею Пугачева выпустила песню «Жизнь слишком хороша». В строчках были слова о любимом мужчине и романтических моментах из жизни.

«В поцелуях лунный дым, откровения без слов. И красивые мечты — на двоих одна любовь», — поет Алла Борисовна.

В праздничный день к певице также обратилась ее дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала нарезки из архивных видео под песню «Алла будет петь». На последних кадрах артистка опускается на колени перед матерью и целует ее.

Ранее мы писали о том, что певец Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поздравили Аллу Пугачеву с 75-летием. Также Александр Буйнов высказался о возвращении певицы в Россию. Он заявил, что это обязательно случится.

*признан иностранным агентом на территории РФ