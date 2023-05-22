«Показал, как это должно выглядеть»: Кузнецов признался, что Абдулов научил его справлять нужду в кадре

Юрий Кузнецов известен зрителю по ролям во многих культовых проектах. В том числе в его фильмографии числится фильм «Гений», в котором ему посчастливилось сыграть вместе с Александром Абдуловым. В новом интервью актер рассказал, как им вместе работалось на съемочной площадке. По его признанию, он научил его одному полезному приему, который он помнит до сих пор.

В одной из сцен фильма герой Юрия Александровича должен был справить нужду, и чтобы все получилось достоверно, Абдулов дал коллеге совет: нужно облегченно промычать, будто он на самом деле помочился.

«Там есть сцена, где я хожу «по-маленькому». И Саша, помню, мне подсказал: мол, Юра, ты промычи облегченно, будто действительно справил нужду. При этом он мне показал, как это должно выглядеть. Режиссер с ним согласился», - рассказал Кузнецов в беседе с изданием PROZVEZD.

По признанию артиста, фильм получился легким, и все съемки проходили в очень дружеской атмосфере. Абдулов многим там руководил, и он даже организовал праздник по случаю сотого кадра.

«На столе появилось винцо, редиска, колбаска и много другого съестного. Организовал всё Саша Абдулов, он был человеком широкой души. Жил ярко», - поделился актер.

Напомним, что Александр Абдулов скончался в январе 2008 года. Ему провели операцию из-за прободной язвы за год до смерти, а затем его состояние стало резко ухудшаться. После ему также диагностировали рак легкого в четвертой стадии. Спасти актера уже не представлялось возможным.

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