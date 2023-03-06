Показал беременную Ковальчук: Алексей Чумаков поделился своим счастьем

Певец Алексей Чумаков дал два больших сольных концерта в Москве. 41-летний артист выступил перед огромным количеством поклонников, которые пришли послушать самые романтичные хиты музыканта. Во время одного из номеров на экране были показаны кадры с беременной женой исполнителя Юлией Ковальчук.

Знаменитость активно общался с публикой и рассказал, что следующий номер посвящает дочери. Он начал исполнять красивую песню «Небо в твоих глазах», а сзади него на экране были кадры с любимой женой, которая находилась в «интересном положении». Алексей гладил живот Юлии, а она улыбалась.

Некоторые сначала решили, что певица вновь беременна, но, скорее всего, это был архивный ролик. Напомним, что сейчас дочери артистов Амелии уже пять лет.