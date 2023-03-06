Показал беременную Ковальчук: Алексей Чумаков поделился своим счастьем
Алексей Чумаков на своем концерте в Москве показал кадры с беременной Юлией Ковальчук.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певец Алексей Чумаков дал два больших сольных концерта в Москве. 41-летний артист выступил перед огромным количеством поклонников, которые пришли послушать самые романтичные хиты музыканта. Во время одного из номеров на экране были показаны кадры с беременной женой исполнителя Юлией Ковальчук.
Знаменитость активно общался с публикой и рассказал, что следующий номер посвящает дочери. Он начал исполнять красивую песню «Небо в твоих глазах», а сзади него на экране были кадры с любимой женой, которая находилась в «интересном положении». Алексей гладил живот Юлии, а она улыбалась.
Некоторые сначала решили, что певица вновь беременна, но, скорее всего, это был архивный ролик. Напомним, что сейчас дочери артистов Амелии уже пять лет.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Юлия не была на концерте мужа, она осталась в Испании. Но девушка активно добавляла к себе на страницу в соцсетях видео зрителей и комментировала их. На кадрах Чумаков благодарил избранницу за то, что она помогает и поддерживает его. Слова любимого растрогали артистку.
«А вот теперь плачу я. Спасибо мой любимый», – написала блондинка в личном микроблоге.
Напомним, что недавно Чумаков дал большое откровенное интервью, во время которого рассказал о творчестве и отношениях с супругой. Мужчина прокомментировал слухи, после которых поклонники посчитали, что артисты разводятся. На одном из концертов он заявил поклонницам, что его брак «ничего не значит». Звезда признался, что это была всего лишь шутка. Но многие считают, что даже в шутке есть доля правды. Юлия так и не прокомментировала высказывание мужа. Она старается вести более закрытый образ жизни.