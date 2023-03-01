«Любимый человек превращается в клетку»: Алексей Чумаков эмоционально высказался после сообщения о разводе

Один из самых брутальных певцов и похититель женских сердец Алексей Чумаков счастлив в браке с коллегой Юлией Ковальчук. Звезды вместе уже более 15 лет, но не любят рассказывать о личной жизни. СМИ часто пишут о скором разводе пары. А высказывания мужчины о фанатках только подкрепляют слухи. Звезда откровенно рассказал об отношениях с любимой.

В интервью для Лауры Джугелии Чумаков признался, что счастлив с Ковальчук. Он не часто говорит избраннице о чувствах, но убежден, что это не главное. Звезда раскрыл секрет их крепкого брака. Он заключается в том, чтобы партнерам было спокойно рядом друг с другом. Алексей относится к жене с нежностью и заботой, потому что чувствует полную взаимность.

«Друг для друга вы не являетесь тюрьмой. Вот как только человек ставит грани дозволенного, грани эмоционального, грани взглядов, в этот момент самый любящий и любимый человек превращается в тюрьму, в клетку. Иногда в прикольную, благостную, но все-таки в клетку. Мне кажется, брак хорош тогда, когда ты сам для себя осознаешь, что ты не тюрьма для этого человека», – рассуждает артист.

Певец считает, что у каждого из них должно быть свое мнение, но никогда не будет лишним посоветоваться с половинкой.

«То же самое и взаимно. Мир наш должен быть не только таким, как хочу я, но и таким, как хочет она», – говорит Алексей.

Напомним, что Чумаков оказался в центре скандала после того, как слишком открыто высказался о поклонницах. Он заявил, что его брак «ничего не значит». Звезда признался, что это была всего лишь шутка. Но многие считают, что даже в шутке есть доля правды. Юлия так и не прокомментировала высказывание мужа. Она старается вести более закрытый образ жизни.

Ранее мы писали о том, что Алексей Чумаков заговорил о домогательствах Меладзе к молодым певицам.