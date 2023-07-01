«Ничуть не хуже»: 11-летнего сына Филиппа Киркорова назвали достойной заменой Юдашкину и Зайцеву

На днях сын певца Филиппа Киркорова Мартин отметил свой 11-й день рождения. Праздник мальчик отметил весьма необычным способом. Он организовал не вечеринку, а модный показ, на котором представил свою дебютную коллекцию женской одежды. На мероприятие было затрачено около 10-ти миллионов рублей, и звездные гости, посетившие его, считают, что это того стоило.

Разрабатывал вещи Мартин совместно с модным дизайнером Аникой Керимой, которая уже много лет сотрудничает со знаменитостями. Пока мальчик еще не уверен, что хочет связывать свою жизнь именно с этой сферой, но стилист уверена – он должен продолжать путь, так как он гений в этом деле.

Более того, Аника предрекла наследнику Киркорова блестящее будущее и успех. Она думает, что Мартин вполне может заменить двух почивших знаменитых российских дизайнеров – Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.

«Наши дизайнеры ничуть не хуже именитых западных мэтров. А порой и даже лучше. <…> Я думаю, что если Мартин будет этим заниматься плотно, то он добьется не меньших успехов, чем Зайцев и Юдашкин. А может быть даже больших», - заявила Керимова в интервью изданию Аргументы и Факты.

Отметим, что на одной коллекции Мартин останавливаться не собирается. В его планах плотно заняться и мужской линией, так как он мечтает, чтобы его отец Филипп Киркоров носил его одежду.

Ранее Киркорова раскритиковали за воспитание 12-летней дочери. Пользователям Сети не понравилось, что он позволяет Алле-Виктории наращивать длинные ногти.