«Покаяться и сделать что-то хорошее»: в Госдуме предложили новые условия для возвращения уехавших из РФ звезд

Советская и российская актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко предложила желающим вернуться в Россию артистам сперва отработать в военных госпиталях для восстановления своей репутации. Таким мнением она поделилась с aif.ru.

По мнению парламентария, уехавшие с началом СВО из страны звезды таким образом смогут по возвращении отдать долг обществу. Также они должны принести публичные извинения.

«Уехавшим артистам нужно, думаю, принести публичные извинения, покаяться и сделать что-нибудь хорошее. Например, пойти поработать в госпиталь, поступить на альтернативную военную службу», — заявила Драпеко.

Что касается тех знаменитостей, против которых возбуждено уголовное дело, они должны понести наказание, считает депутат. При этом, она добавила, что это наказание не будет тяжелым.

«Но я считаю, что дома всегда лучше, чем на чужбине», — заключила она.

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