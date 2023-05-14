Покаяние: Стас Костюшкин объяснил, зачем побрился налысо

Солист знаменитого в прошлом дуэта «Чай вдвоем» Станислав Костюшкин выложил в сеть свою новую фотографию.

Поклонники сначала не узнали в худом, стриженным почти налысо мужчине, своего любимца. А узнав, забросали вопросами о причинах смены имиджа.

Портал Петербургский дневник приводит шутливое высказывание Стаса по этому поводу.

Как выяснилось, основной шквал критики обрушился на артиста чуть раньше, когда он снял клип со скандально-известной блогершей Еленой Блиновской, находящейся сейчас под следствием в связи с обвинением в неуплате налогов.

«После клипа «Королева» с Еленой Блиновской (Вы ведь уже посмотрели этот клип?) вы мне столько всего нажелали, что, недолго думая, я, как персонаж из фильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», хочу сказать только одно: «Не надо! Я сам!» – написал Костюшкин.

После этого он заснял процедуру стрижки на видео и выложил в Сеть.