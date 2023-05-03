«Шрам на всю голову»: поклонники Стаса Костюшкина пришли в ужас от его выходки с бритвой

Экс-солист группы «Чай вдвоём», музыкант Стас Костюшкин для своего возраста выглядит на удивление хорошо.

Судя по всему, артист не гнушается пользоваться услугами косметолога, кроме того регулярно посещает спортзал.

Недавно Костюшкин решился на беспрецедентно смелый поступок. Певец вышел в прямой эфир в социальной сети и, взяв в руки бритву, сбрил себя все волосы.

Есть основания полагать, что на такой поступок певец отважился после релиза видеоклипа на песню «Королева», который он снял вместе с опальным блогером Еленой Блиновской. В связи с тем, что после выхода видео на исполнителя посыпались гневные замечания, Стасу пришло в голову резко сменить имидж.

Как сообщает издание Экспресс газета, подписчики смелый шаг встретили с недоумением и покаяние не оценили.

Некоторые с испугом обратили внимание на странный след на голове мужчины.

«У вас что, была подтяжка лица? Шрам на всю голову», – пишут удивленные фолловеры в комментариях.