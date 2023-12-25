Покалечившему охранника Филиппу Киркорову грозит четыре месяца ареста

Певцу Филиппу Киркорову грозит до четырех месяцев ареста за причинение легких телесных повреждений охраннику «Крокус сити холла». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артист во время юбилейного концерта вокалистки Ани Лорак 27 сентября грубо толкнул охранника, из-за чего тот упал со сцены и сильно пострадал. В больнице ему диагностировали множественные травмы. Предварительно, Киркоров поступил так, потому что ему не понравилось то, что мужчина запретил ему пройти за кулисы, куда был необходим пропуск.

После случившегося охранник написал заявление в полицию. Теперь Филиппу грозит арест, исправительные работы или штраф. Комментарии об этой ситуации сам певец пока предпочитает не давать.

Напомним, что, по словам блогера Рустама Солнцева, несколько лет назад импульсивность Киркорова уже стоила жизни одному охраннику. В США артист так сильно толкнул работника, что тот упал и после скончался.

Ранее Филипп Киркоров назвал героем пережившего ампутации Романа Костомарова.