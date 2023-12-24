56-летний Филипп Киркоров назвал героем пережившего ампутации Романа Костомарова

Певец Филипп Киркоров посетил премьеру нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Он назвал настоящим героем фигуриста Романа Костомарова, вышедшего на лед и откатавшего номер в протезах.

Спортсмен, переживший ампутации конечностей, исполнил танец со своей женой Оксаной Домниной, а после вместе с фигуристкой Татьяной Навкой повторили номер «Кармен», с которым 18 лет назад завоевали золото на Олимпийских играх в Турине.

«Выходить сейчас на эту сцену после того, как вышел этот герой, с таким стержнем, по-моему, это единственный случай в мире. Только русский спортсмен, только русский человек может совершить такой подвиг», - приводит слова Киркорова НТВ.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и инсульт. Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее переживший 16 операций Костомаров признался, что отдал бы все, чтобы снова быть здоровым. Он также отметил, что замкнулся в себе и боялся первое время показаться на публике. По словам спортсмена, он даже отказывался возвращаться домой, чтобы дети не видели его в инвалидной коляске.