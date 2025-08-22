«Чувствую себя человеком-штативом»: Алексей Чумаков появился на публике через 7 дней после операции

Алексей Чумаков вышел на сцену через 7 дней после операции на позвоночнике. Об этом сообщает StarHit.

44-летний певец перенес операцию на позвоночнике, во время которой ему установили шесть титановых штифтов и две пластины. После вмешательства Алексей выкладывал ролик, на котором он едва передвигался с помощью ходунков. Несмотря на это, Чумаков вышел на сцену «Новой волны». Певец не отрицает болезненных ощущений и считает свое нахождение на концерте чудом.

«Я себя чувствую человеком-штативом, потому что я очень статичен. Но лучше быть немножко сдержанным, нежели не быть вовсе. Поэтому нормально себя чувствую. Ну как… Поворачиваться больно, наклоняться не могу пока, быстрые движения не могу, сидеть тяжело, но прошло семь дней всего», — высказался певец.

Алексей признался, что благодарен врачам, которые поставили его на ноги за короткий срок. По словам знаменитости, если бы не медики, то он бы не оказался на на «Новой волне».

«Это говорит о серьезном уровне, большом уровне наших докторов. Поэтому я им очень благодарен», — резюмировал Алексей.

Ранее 51-летний хореограф Илья Авербух сообщил, что сделал операцию на глазах. Подробности читайте в этой новости.