Пока жена не видит: Наташа Королева жадно облапала Стаса Михайлова
Поп-певица Наташа Королева отожгла на недавнем мероприятии. 49-летняя артистка явилась на вечеринку в леопардовом мини-платье, под которым были кружевные панталоны. Она пела, танцевала и нежно обнималась с любимцем миллионов женщин Стасом Михайловым!
Жаркие объятия знаменитостей попали на камеру. На кадрах видно, как Михайлов исполняет свой хит «Журавли летят в Китай». Наташа ему подпевает, а в какой-то момент начинает трогать коллегу за грудь.
«Наташа Королева не удержалась и облапала Стаса Михайлова. Несмотря на то, что дома есть свой накачанный стриптизер», – подписал ролик один из Telegram-каналов.
Соцсети
Пользователи Сети отмечают, что Королева сияет от счастья рядом с певцом.
«Шалунья», «Но потом эффектно слилась», «А мне кажется, что это он ее облапал, а она слилась», «У нас тетка на корпоративах всех парней из офиса каждый раз обмусолить пытается. Вот там лапает так лапает. А тут все цивильно», «Михайлов выглядит как восковая кукла», «У нее дома уже не накачанный стриптизер, а бабушка-бодибилдер», – пишут в комментариях.
Многие удивлены, что Королева появляется на мероприятиях без своего супруга, стриптизера Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан. В отношениях пары, возможно, все уже не так гладко.
Ранее мы писали о том, как Наташа Королева умудрилась засветить фингал под глазом на паспортном контроле в «Шереметьево».