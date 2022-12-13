Пока жена не видит: Наташа Королева жадно облапала Стаса Михайлова

Поп-певица Наташа Королева отожгла на недавнем мероприятии. 49-летняя артистка явилась на вечеринку в леопардовом мини-платье, под которым были кружевные панталоны. Она пела, танцевала и нежно обнималась с любимцем миллионов женщин Стасом Михайловым!

Жаркие объятия знаменитостей попали на камеру. На кадрах видно, как Михайлов исполняет свой хит «Журавли летят в Китай». Наташа ему подпевает, а в какой-то момент начинает трогать коллегу за грудь.

«Наташа Королева не удержалась и облапала Стаса Михайлова. Несмотря на то, что дома есть свой накачанный стриптизер», – подписал ролик один из Telegram-каналов.