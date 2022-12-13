09:54, 13 декабря 2022
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Наташа Королева умудрилась засветить фингал под глазом на паспортном контроле в «Шереметьево»
У певицы Наташи Королевой во время брака с исполнителем Игорем Николаевым заметили фингал под глазом при прохождении паспортного контроля в «Шереметьево». Источник заявил, что муж поднимал на нее руку.
По неподтвержденной информации, в 90-е годы супруги оказались в аэропорту и «ругались между собой».
«Русалка» была в солнцезащитных очках, которые пришлось снимать... А там фингал!!!» - рассказал собеседник.
По его словам, композитор держал певицу «на коротком поводке» и в случае чего - использовал такие методы.
Исполнители никак не комментировали информацию о домашнем насилии в их семье.
На днях сообщалось, что Королева вышла на сцену в коротком леопардовом платье, под которым сверкали «бабушкины» панталоны.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал НеМалахов СЛИВки
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: