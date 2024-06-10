«Пока здесь живем»: дочь Серова ответила на слухи, что купила дом на деньги отца
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Дочь народного артиста России Александра Серова, певица Мишель Серова отреагировала на слухи о покупке дома на деньги отца. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.
По словам исполнительницы, недвижимость семье ее супруга.
«Нет! Этот дом был уже у семьи мужа. Пока здесь живем. У нас тут садик, как раз детям удобно, а ближе к школе будем думать», - поделилась певица.
При этом наследница звезды отметила, что если школа будет находиться в городе, то ей вместе с семьей придется переезжать на новое место.
Стоит отметить, что дочь Александра Серова с семьей несколько лет жила около него — в отдельном доме, который расположен на одном участке с особняком музыканта. Певец сам предложил Мишель переехать к нему, чтобы он мог чаще видеться с ней и внучкой. Певица рассказывала, что подобное соседство всех устраивало, они ходили к друг другу в гости, однако не надоедали своим вниманием. Тем не менее через некоторое время они решили разъехаться.
Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов заявил, что внебрачные дети Александра Серова претендуют на наследство.