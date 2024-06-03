«Наравне с остальными»: адвокат заявил, что внебрачные дочери Серова тоже претендуют на его наследство

Российский певец Александр Серов уже позаботился о наследстве. Он составил документ, по которому все имущество достанется его дочери по имени Мишель. Однако у исполнителя есть еще две дочери — внебрачные. Несмотря на тест ДНК, звездный отец не спешит принимать их. Сайт «Страсти» решил выяснить, имеют ли эти девушки такие же права на имущество Севрова, как его признанная дочь, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Серов уже вписал имя Мишель в завещание. Но она, как выяснилось, не единственная претендентка в этой истории. Хоть певец и не принимает двух своих внебрачных дочек, они все равно, по словам адвоката, имеют право на долю при разделе имущества. Девушки могут заявить свое право на положенное имущество через суд.