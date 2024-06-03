«Наравне с остальными»: адвокат заявил, что внебрачные дочери Серова тоже претендуют на его наследство
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Российский певец Александр Серов уже позаботился о наследстве. Он составил документ, по которому все имущество достанется его дочери по имени Мишель. Однако у исполнителя есть еще две дочери — внебрачные. Несмотря на тест ДНК, звездный отец не спешит принимать их. Сайт «Страсти» решил выяснить, имеют ли эти девушки такие же права на имущество Севрова, как его признанная дочь, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Серов уже вписал имя Мишель в завещание. Но она, как выяснилось, не единственная претендентка в этой истории. Хоть певец и не принимает двух своих внебрачных дочек, они все равно, по словам адвоката, имеют право на долю при разделе имущества. Девушки могут заявить свое право на положенное имущество через суд.
Да, дети, рожденные вне брака, могут стать наследниками первой очереди наравне с остальными близкими родственниками певца
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее сообщалось, что внебрачный сын Михаила Евдокимова ничего не получил в наследство от отца. Мать внебрачной дочери актера, например, получила дом на Рублевке.